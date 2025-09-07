Es un lugar elegido por motociclistas y por turistas. Tiene además en su calendario festividades que se realizan con mucha participación de personas. Pero lo que no tiene es un puesto policial y eso es lo que solicitaron en las últimas horas.

Se trata de la localidad jachallera de Huaco, que hoy en día no cuenta con unidad operativa, ni puesto policial, mucho menos con una comisaría. Y este es un lugar que se encuentra alejado de la zona más poblada del departamento y al mismo tiempo suele ser visitada por turistas que van a conocerlo o que pasan por este lugar que es estratégico, ya que está en las cercanías de rutas provinciales y nacionales.

La Ruta Nacional 40 y la Ruta Nacional 150 son dos de las trazas que alcanzan al poblado que se encuentra a 190 kilómetros de la Ciudad de San Juan. El paso de los camiones y transporte es otro de los motivos por el que el diputado departamental, Miguel Vega, pidió en la Cámara de Diputados que se colocara un puesto policial en aquella localidad, a través de un proyecto de comunicación dirigido al Ejecutivo provincial.

“Actualmente, el distrito de Huaco no cuenta con una unidad o delegación policial y por la ubicación que tiene, justamente de Ruta 40 y Ruta 150, además tiene como influencia la mina Gualcamayo y dado todo el tránsito pesado que hoy se dirige a la mina Josemaría, además se ha visto incrementado el transporte público de pasajeros que utilizan la ruta 150 para dirigirse a distintos puntos del país, es de suma necesidad que haya una delegación policial en el distrito Huaco”, explicó el diputado Vega.

En Jáchal existen unidades policiales en algunos distritos alejados de la villa cabecera, como es el de Villa Mercedes, pero el que hubo en algún momento en Huaco, dejó de estar en actividad hace años.

La presentación del legislador se debatió sobre tablas y contó con el apoyo de los distintos sectores de la Cámara, de hecho quedó aprobada por 25 votos.

Esta comunicación ahora llegará a la Secretaría de Seguridad y Orden Público, quienes deberán estudiar y analizar el pedido que busca dotar de presencia policial el poblado que tiene la Fiesta del Molino, el camino a las mineras, la conexión con Valle Fértil, la salida a La Rioja y otros elementos que a entender del legislador, dotan de necesidad la presencia policial.