Durante la mañana de este jueves, la diputada justicialista Fernanda Paredes informó ante las cámaras de Canal 13 que ella presentó un pedido de informes por un presunto amotinamiento en un hogar de menores. Poco después, del ministro de Familia, Carlos Platero, le respondió a la diputada, aseguró que fue en hecho menor y criticó a la legisladora por no interesarse mas bien por las condiciones en las que vivían los niños en la anterior gestión.

"Hubo un incidente, el cual yo también me hice presente, pero no intervine porque en realidad fueron dos chicas, dos adolescentes, que estaban jugando con un colero, nada raro. Había cuatro chicas, y dos de ellas se tomaron de los pelos, las otras dos chicas quisieron separar, al ver la custodia, la oficial quería separarles las manos. Se dijo que había 15 adolescentes que se habían amotinado, lo cual desmiento totalmente. Ha sido una cuestión de adolescentes, que por ahí no debería ser normal, pero por ahí los chicos traen muchos problemas de la casa. Hay que tener en cuenta que estos chicos que están bajo nuestra custodia, por ahí sus papás tienen problemas con la justicia, y nosotros les hemos tomado en custodia", afirmó el funcionario orreguista.

El ministro le retrucó a Paredes diciendo que "lo que sí hay que destacar sobre el pedido de informes que hace la diputada, es que quisiera que ella se hubiera acercado personalmente y viera el hogar en las condiciones que nosotros lo recibimos".

A la par, Platero le endilgó a la legisladora que "ella también ha sido anteriormente diputada (en la gestión anterior ambos fueron compañeros en la Legislatura), tendría que haber estado viendo las condiciones de vida infrahumanas que tenían los chicos, y cómo se les ha cambiado ahora. Eso me hubiera gustado que como diputada estuviera presente, y hubiera visto en las condiciones que dejaron los hogares, como también el Hogar de Ancianos".