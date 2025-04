Polémica en Sarmiento: Femenia compareció ante los concejales tras su posteo ¿Qué dijo?

Este miércoles 30 de abril se realizó una nueva sesión del Concejo Deliberante de Sarmiento, que contó con una importante presencia de funcionarios del gabinete municipal del Intendente Alfredo Castro. Sin embargo, la atención estuvo puesta en la comparecencia del secretario de Gobierno, Juan Femenía, quien fue convocado a brindar explicaciones por una polémica publicación en redes sociales.

Cabe recordar que el funcionario había compartido en su estado de WhatsApp una imagen que, de forma implícita, reivindicaba la última dictadura militar en Argentina. La imagen hacía alusión a la violencia ejercida por "Todos del lado de los azules y verdes, garrote, garrote. Dame tres Falcon que te lo resuelvo", en un contexto que muchos interpretaron como una expresión de apoyo a las fuerzas represivas del régimen de Jorge Rafael Videla.

La publicación generó un fuerte repudio en la comunidad, y en los medios, motivó que, en la sesión anterior, los concejales solicitaran formalmente la presencia de Femenía para que rindiera cuentas. Si bien el secretario había emitido un pedido de disculpas en sus redes sociales, el hecho no había sido abordado institucionalmente hasta ese momento.

Durante su descargo ante los concejales, Femenía reiteró varias veces sus disculpas y reconoció la gravedad del error. “Comprendí la gravedad que lindaba con hechos que marcaron a miles de argentinos. Me apena profundamente lo sucedido y me comprometo a trabajar por la verdad, la justicia y los derechos humanos”, expresó el funcionario.

Además, argumentó que la publicación fue realizada desde sus redes personales y que no tuvo en cuenta el alcance que podría tener, especialmente por su rol como funcionario público. “Sinceramente, no tuve en cuenta que un estado de WhatsApp pudiera tener tanta repercusión. Soy nuevo en el cargo y no medí las consecuencias”, sostuvo.

A lo largo de la sesión, los concejales le realizaron una serie de preguntas, aunque Femenía evitó profundizar en sus respuestas y se limitó a insistir en su arrepentimiento. La intervención fue escuchada con atención, pero no generó nuevas resoluciones por parte del cuerpo legislativo local. Esto sucedió a pesar de los argumentos y explicaciones de los legisladores municipales de la oposición, que sostuvieron conceptos ligados a la importancia de la democracia y en su conjunto sumaron declaraciones que Femenia brindó en un medio sanjuanino donde sostenía su apoyo a la violencia. Pero no hubo grandes respuestas, solo disculpas y la justificación de su poca experiencia en la función publica que lo llevaron a lo entender la envergadura de sus palabras y o actos en las redes sociales.