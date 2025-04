En medio de la campaña rumbo a las elecciones legislativas del próximo 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires, el candidato a legislador porteño por el espacio "Libertad y Orden", Ramiro Marra, quedó en el centro de la polémica tras realizar declaraciones.

Durante una entrevista en el programa conducido por Mariana Brey en el canal de streaming Neura, Marra fue consultado sobre su visión respecto a la problemática de las personas en situación de calle: “Las normas de convivencia, las contravenciones, ayudan a ordenar a las personas que no se están dando cuenta que están cometiendo un error”, sostuvo en primera instancia.

A partir de allí, comenzó a desarrollar su propuesta: “La solución es que vaya una persona de asistencia social y le diga ‘usted no puede estar acá, ¿por qué está acá?’ Si le dice que no tiene vivienda, tiene que ir al centro asistencial donde hay camas. Si no hay camas suficientes, hay que poner más camas”, expresó.

Sin embargo, el momento más tenso de la entrevista llegó cuando Marra afirmó: “Vos le decís 'acá no te podés quedar, la alternativa de quedarte acá no existe, porque si no vas a tener una multa o una detención’”.

La conductora, Mariana Brey, reaccionó de inmediato y lo interrumpió: “Pero… ¿cómo? ¿Una multa a alguien que no te va a poder pagar un peso? No tienen para comer, mirá si te van a poder pagar una multa…”, dijo, provocando un silencio incómodo en el candidato.

Intentando aclarar sus dichos, Marra respondió: “Bueno, está bien, yo no te estoy diciendo que esto es de la noche a la mañana…”, aunque fue nuevamente interrumpido por la conductora: “Pero es una medida que ni siquiera los atraviesa”, sentenció Brey, cuestionando la viabilidad. Las declaraciones del dirigente libertario rápidamente se viralizaron en redes sociales.