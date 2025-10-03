El tratamiento del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados quedó en segundo plano frente a la crisis política que atraviesa José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El legislador de La Libertad Avanza fue apuntado por supuestos vínculos con el empresario argentino detenido por narcotráfico, Federico Machado, y la oposición avanza con su remoción.

Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y otros legisladores aliados convocaron a una sesión especial para el miércoles 8 de octubre. El primer punto del temario será la destitución de Espert de la presidencia de la comisión, para luego designar a un reemplazo.

Desde la oposición aseguran que “los números están” para desplazarlo e incluso avanzar en su expulsión de la Cámara, si logran coordinar a los distintos sectores para alcanzar los dos tercios. “Su nombre figura en registros vinculados al narcotráfico y al fraude financiero. Eso constituye una inhabilidad moral sobreviniente, tal como lo establece el artículo 66 de la Constitución Nacional”, denunció la diputada Victoria Tolosa Paz (UxP), quien presentó un proyecto de expulsión que aún no fue debatido.

El PRO ya transmitió su preocupación al oficialismo por el impacto de la situación en plena campaña electoral. El bloque que conduce Cristian Ritondo sugirió reemplazar a Espert antes de la próxima discusión presupuestaria para evitar un mayor desgaste.

Otro espacio que se pronunció fue la Liga del Interior, integrada por exradicales que respaldan al Gobierno. El diputado Francisco Monti señaló: “La sospecha fundada de que un narcotraficante haya aportado a la campaña de Espert merece una aclaración contundente, creíble y urgente. Mientras esa sombra subsista, su continuidad producirá un enorme daño al éxito electoral del oficialismo nacional”.

Ante la presión, Espert emitió un comunicado en el que reconoció haber cobrado 200.000 dólares de Machado, aunque lo atribuyó a su actividad privada como economista. “A comienzos de 2019 me propuso presentar mi libro en Viedma y acepté. Ese mismo año, me ofreció asesorar a una empresa minera vinculada a él. Decidí aceptar, pero recién después del proceso electoral”, explicó.

El presidente Javier Milei salió en su defensa y compartió su descargo en redes sociales: “El Profe José Luis Espert desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo. Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y como todo ladrón creen a otros de su misma condición”.

Más cauto fue el vocero presidencial Manuel Adorni, quien sostuvo: “No soy su vocero, si faltan explicaciones, las tiene que seguir dando”.

Mientras tanto, el debate del Presupuesto 2026 quedó postergado hasta después de las elecciones. Para la oposición, el primer paso es resolver la presidencia de la comisión; para el oficialismo, sostener a Espert es parte de la estrategia política en medio de una pulseada que promete ser intensa en el recinto.