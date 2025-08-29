Por los recortes de Nación, Orrego invirtió $54 mil millones para sostener la obra pública

El primer año de gestión de Javier Milei se tradujo en fuertes dolores de cabeza para las provincias. El recorte del presupuesto nacional en obra pública dejó en pausa proyectos estratégicos en todo el país. En San Juan, el gobernador Marcelo Orrego decidió sostener y reactivar las obras con recursos propios, priorizando sectores sensibles como la salud, la educación, la seguridad y la vivienda.

Según datos a los que accedió Canal 13 San Juan, la provincia destinó un total de $54.000.000.000 para financiar obras entre diciembre de 2023 y julio de 2025, un monto equivalente a lo que la Nación dejó de enviar. Para dimensionar la cifra, con ese dinero San Juan podría haber construido 541 casas del IPV, es decir, cinco barrios completos de más de 100 viviendas cada uno.

En materia habitacional, la gestión orreguista afrontó un gasto de $38.700.000.000 en un año y medio para avanzar con proyectos del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), pese a la parálisis de fondos nacionales.

A su vez, en el área de educación, salud y desarrollo humano, la provincia ya lleva invertidos $15.400.000.000. Los fondos fueron destinados a finalizar obras en escuelas, centros de desarrollo infantil y el hospital Aldo Cantoni de Calingasta, entre otras iniciativas.

De esta manera, San Juan absorbió el impacto del ajuste nacional y logró mantener en pie obras estratégicas para la calidad de vida de los sanjuaninos. Calles, viviendas, hospitales y espacios públicos que estaban en riesgo de quedar inconclusos continuaron avanzando gracias a la inversión provincial.

El balance total alcanza los $54.000 millones, cifra que refleja el esfuerzo de la gestión orreguista por evitar que la paralización de la obra pública nacional afectara a miles de familias en la provincia.