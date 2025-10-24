Por primera vez en la historia electoral argentina, los ciudadanos utilizarán la Boleta Única de Papel (BUP) en las elecciones generales del 26 de octubre de 2025, en cumplimiento de la Ley 27.781. Este nuevo sistema introduce cambios clave destinados a reforzar la transparencia y seguridad del proceso electoral, entre ellos, la prohibición de tomar fotografías dentro del espacio delimitado con los biombos en el que se emitirá el voto.

La Justicia Nacional Electoral recordó que fotografiar la boleta constituye una falta grave, según lo establecido en el artículo 71 del Código Electoral Nacional, reformado en 2024, para adaptarse a la implementación de la BUP. El inciso g) especifica que “queda prohibido a los electores tomar fotografías de la Boleta Única durante los comicios”.

El propósito de esta disposición es proteger uno de los pilares fundamentales de la democracia: el secreto del voto. De acuerdo con el artículo 13 del Código Electoral, el sufragio debe ser personal, libre y confidencial. Si un votante toma una foto de su elección (incluso sin intención de difundirla) estaría vulnerando ese principio y comprometiendo la privacidad del acto electoral.

Además, la medida busca evitar prácticas fraudulentas o coercitivas, como la compra de votos o la presión a los electores, donde se exige una foto como comprobante de la elección. Con esta prohibición, la Justicia Electoral procura eliminar cualquier mecanismo que pueda condicionar la voluntad ciudadana.

Qué pasa si se saca una foto

El incumplimiento de esta norma puede derivar en multas económicas y en la anulación del voto. Las autoridades de mesa y la Justicia Electoral tienen la potestad de advertir o sancionar a quienes violen esta disposición.

La experiencia en provincias como Santa Fe y Córdoba, que ya aplican el sistema de Boleta Única, mostró antecedentes concretos: se registraron casos de sanciones a votantes que fotografiaron su boleta, lo que ahora sienta un precedente de alcance nacional.

Durante la jornada electoral, los ciudadanos deberán mantener sus teléfonos celulares apagados o guardados mientras permanezcan en el cuarto oscuro. Las autoridades podrán solicitar que el elector no los utilice bajo ningún concepto.

Asimismo, la Cámara Nacional Electoral dispuso que en todos los establecimientos se coloquen carteles visibles con la advertencia: “Está prohibido tomar fotografías de la Boleta Única de Papel durante los comicios.”