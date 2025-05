El reloj corre y los meses pasan. Ya con la decisión de que no habrá lugar para las internas en los frentes o espacios políticos, ahora en el justicialismo una voz autorizada salió a mostrar preocupación por una posible postulación de José Luis Gioja para la diputación nacional. Se trata de su hermano, César Gioja, quien dijo que le gustaría que se tome un descanso.

El exgobernador es uno de los nombres fuertes que suena para integrar la lista de candidatos a diputado nacional en las elecciones de este 2025 que renovarán tres bancas en el Congreso de la Nación. Los otros dos son Fabián Gramajo y Cristian Andino, también posibles cabezas de lista.

Sin embargo, en el entorno de José Luis, mostraron cierta cautela y preocupación, por la exigencia que implican los viajes y el trajín que demanda la Cámara baja. Así lo expresó en Radio Colón su hermano César, un hombre con autoridad dentro del peronismo sanjuanino.

“Me parece que siempre se ha respetado la voluntad de quien quiere participar” y añadió que “sería bueno, a lo mejor en función de muchas cosas, que no asuma ese trajín, pero yo lo conozco a José Luis y saben que el trabajo no lo corre. Todos los actos que hace el peronismo, el primero que está es José Luis. Además, él nos dijo a nosotros que tiene el overol puesto. Y entonces lo de la familia es parte de los pros y contra, rumores y contra, rumores de una elección”.

Acto seguido, César agregó sobre la posible candidatura de su hermano: “Me gustaría que se tome un poco de descanso” y agregó que es “una valoración política y una valoración familiar. Creo que la política prima”, reconoció.

César también se expresó en dirección al candidato que debería presentar el peronismo e instó a “todos los jóvenes que quieran recuperar la política, porque eso es lo que hoy hemos perdido y por eso es la crisis en la que muchos partidos están”.

“Va a haber sectores que van a apoyar a determinada figura y bueno, y se valorará las posibilidades de cada uno de los candidatos. Creo en la renovación. Creo en la política que es lo que no hay. No hay política y cuando no hay política, no hay programas, no hay propuestas, no hay proyectos y entonces se vota en función de circunstancias y eso a veces resulta negativo”, sentenció.

Antiguo enfrentamiento

Más allá de que los años pasaron y las diferencias, al parecer, quedaron atrás, César Gioja protagonizó un fuerte enfrentamiento con su hermano José Luis. Todo ocurrió entre los años 2010 y 2011.

En ese tiempo, César, el mayor de los hermanos Gioja, hizo pública una pelea con José Luis, ya que aseguró que se sentía traicionado porque el exgobernador no habría cumplido un compromiso de dejarle a él la gobernación. En su lugar, José Luis propició una enmienda constitucional, se presentó como candidato y fue nuevamente gobernador de San Juan.