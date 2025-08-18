Finalmente una de las mejores fichas que tenía para poner el frente oficialista sanjuanino Por San Juan era la del vicegobernador Fabián Martín. Y así se develó el misterio este domingo, en el límite del plazo para la inscripción de candidatos en la Dirección Nacional Electoral. En las primeras declaraciones como candidato, el rivadaviense marcó diferencias con el sector libertario que lidera Javier Milei a nivel nacional, pegó su imagen al presente que atraviesa el proyecto de Marcelo Orrego y aseguró que su espacio sale a jugar con los mejores candidatos.

Fabián Martín aseguró que el espacio Por San Juan estuvo expectante con los candidatos a presentar y eso se debió a las mediciones porque debían presentar las figuras políticas que mejor medían.

“Hubo una decisión fuerte de es sacar a jugar los mejores candidatos que tengamos, que esto para mí es incómodo decirlo, pero he sido designado por el frente que ocupo junto a Laura Palma, la ministra de Gobierno; junto a Federico Rizo; junto a Eva Acosta, que va como primer suplente; al diputado Carlos Jaime que va como segundo suplente y a la actual diputada nacional María de Los Ángeles Moreno”, dijo Martín en declaraciones a radio Estación Claridad.

Sin embargo, el candidato a diputado nacional se despegó del oficialismo nacional al mencionar que hubo “una decisión de jugar como frente, independientemente, por supuesto, muy lejos del kirchnerismo o del justicialismo y también eh por fuera de lo que es La Libertad Avanza”. Y en esa línea, añadió que “esto es una decisión fuerte, porque nosotros hemos venido apoyando en muchas medidas al gobierno nacional, a través de nuestras diputadas nacionales, pero en otra nos hemos diferenciado”.

Trazando una comparativa con el gobierno nacional, Fabián Martín mencionó que hubo proyectos como el financiamiento a universidades y jubilaciones, en los que votaron de manera diferente a la posición de los diputados libertarios y en relación a eso dijo: “A nosotros nos da independencia para defender a los sanjuaninos. De ahí el nombre Por San Juan, el frente por San Juan y no estamos atados a ninguna línea nacional porque además creemos que con violencia, con falta de respeto, no se llega a ningún lado, con expresiones verbales fuertes, no me parece”.

Por último, diferenciándose de las formas que tiene el espacio libertario para expresarse y comunicar, añadió que a él particularmente “y a todo nuestro frente, que se pueden decir las mismas cosas con respeto y que la política se trata de lograr consensos, no de no de estar peleándonos todos los días, gastando el tiempo y energía en peleas que no le hacen bien a nadie. Por lo tanto, hemos tomado esta determinación, por supuesto que vamos a apoyar al gobierno nacional y en todo lo que creamos conveniente y le vamos a dar gobernabilidad desde nuestro humilde lugar, porque queremos que el gobierno nacional le vaya bien, porque coincidimos en un montón de cosas, que la inflación haya bajado, que que tenga que haber déficit cero, coincidimos en todas estas cuestiones, pero también diferimos en muchas otras que nos parece muy importante poder mantener independencia y la independencia que nosotros hoy tenemos”.