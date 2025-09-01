El juez federal Sebastián Casanello resolvió este lunes el procesamiento de Ariel De Vicentis, jefe de Seguridad de Nordelta, al considerarlo responsable de haber obstaculizado un procedimiento judicial en el que debía secuestrarse el teléfono de Jonathan Kovalivker, accionista de la droguería Suizo Argentina, investigada a partir de los audios que comprometen al ex funcionario Diego Spagnuolo.

La medida se dictó sin prisión preventiva, aunque con un embargo de dos millones de pesos. El magistrado lo imputó por desobediencia a la autoridad, estorbo de un acto funcional y encubrimiento, al encontrar evidencia de un “protocolo no escrito” destinado a no colaborar con las fuerzas de seguridad en caso de allanamientos.

Según la investigación, De Vicentis, con más de una década en el cargo, estaba de vacaciones el día del operativo en el barrio La Isla, pero intervino a través de llamados telefónicos a los guardias. Esa conducta, de acuerdo con la resolución judicial, generó confusión, resistencia y terminó frustrando una parte esencial del procedimiento: la requisa personal de Kovalivker y el secuestro de su celular.

Entre las pruebas se destacan mensajes de WhatsApp en los que el jefe de Seguridad instruía a sus subordinados a no facilitar la tarea de ninguna fuerza, sin importar cuál fuera. También se reconstruyó que, pese a que los guardias tenían prohibido usar sus teléfonos durante el operativo, De Vicentis los contactó de manera insistente hasta obtener la información de que la policía buscaba a Jonathan y Emmanuel Kovalivker.

Durante su indagatoria en los tribunales de Retiro, el imputado no pudo explicar por qué intervino en los hechos si se encontraba fuera de servicio. La causa ahora avanza con nuevas medidas de prueba y se enmarca en la investigación más amplia por presunta corrupción ligada a la droguería Suizo Argentina.