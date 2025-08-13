Este jueves tomará estado parlamentario en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que apunta a garantizar en toda la provincia el acceso público, libre y gratuito a las riberas de ríos, diques y espejos de agua de dominio público provincial, con fines recreativos, turísticos, sociales, deportivos y ambientales.

La iniciativa, presentada por los legisladores del Bloque Bloquista Luis Rueda y Federico Rizo, se fundamenta en la Constitución Provincial, que reconoce estos bienes como de uso común, y en el Código Civil y Comercial de la Nación, que regula el uso de las riberas.

Hay sectores como en los diques Ullum, Punta Negra o Cuesta del Viento que presentan espacios donde el acceso está limitado por concesiones o propiedades privadas. El proyecto plantea que, cuando exista un bloqueo o restricción, la autoridad de aplicación pueda intervenir, de oficio o por pedido, para habilitar accesos públicos mediante servidumbres o expropiaciones, respetando derechos vigentes de los contratos.

En cuando a la normativa, los autores del proyecto pensaron también en establecer sanciones para quienes obstruyan accesos habilitados, obliga a registrar y señalizar los ingresos públicos, y dispone que toda nueva subdivisión o concesión junto a cuerpos de agua contemple este derecho. Esta parte sancionatoria para quienes se encuentren violando la normativa, se encuentra plasmado en el articulado 5° del texto original, aunque esto puede ser modificado al momento de la discusión en las comisiones.

En caso de ver luz verde la iniciativa, la autoridad principal de aplicación será el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, según el proyecto presentado, ya que esta cartera coordinará acciones con otras áreas provinciales y municipios para garantizar un uso ordenado, seguro y ambientalmente responsable de estos espacios.