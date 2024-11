Después de la condena Cristina Kirchner: "Lo que me pasa no es nada comparado con lo que sufren muchas mujeres" En una actividad junto a la intendenta de Moreno, y luego del fallo de Casación, la ex presidenta de la Nación sostuvo que “cuando sos mujer hay violencia política” y “todo te lo hacen 20 veces más difícil”.