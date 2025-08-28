Provincias Unidas: en Calingasta, el partido de Baistrocchi lanzó su campaña

El partido Provincias Unidas realizó hoy en Calingasta el lanzamiento de su campaña rumbo a las elecciones legislativas de 2025, con la presencia de toda la fórmula de candidatos. La actividad se desarrolló en el Hotel La Capilla, en Villa Calingasta, y contó con la participación de referentes locales y provinciales.

Durante el acto, estuvieron presentes los candidatos Emilio Baistrocchi, Paola Díaz, Pedro Rodríguez, Silvia Guevara, Martín Vega y Natalia Castro, quienes expusieron sus propuestas y destacaron la importancia de fortalecer la participación desde el interior profundo de la provincia.

La elección de Calingasta como sede del lanzamiento responde al trabajo que Provincias Unidas viene realizando para promover el federalismo y acercar la política a los departamentos cordilleranos, asegurando que la voz de estas localidades sea escuchada en el escenario provincial.

El evento se llevó a cabo hoy, miércoles 27 de agosto, a las 18:30 en el Hotel La Capilla, ubicado en avenida Argentina s/n, Villa Calingasta. Desde el partido se destacó que la iniciativa busca generar un espacio de encuentro con vecinos y militantes, fortaleciendo la presencia territorial de la fuerza política.