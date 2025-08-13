En la cuenta regresiva para la llegada del 26 de octubre, día de las elecciones legislativas en San Juan, se siguen conociendo nuevos detalles de los candidatos que irán en cada una de las listas.

Este es el caso de Provincias Unidas, el espacio que lidera el exintendente de la Capital, Emilio Baistrocchi, trascendió que contarán con una lista de candidatos provenientes de diferentes departamentos y no cuentan con experiencia política anterior.

Ya está confirmado que encabezará la lista el mismo Baistrocchi y ahora se van conociendo datos de quiénes lo acompañaran.

En el segundo lugar irá una docente de calingasta y de tercero un ex comisario de Caucete.

En tanto que de primer suplente se presentará una asistente social de Jáchal y de segundo suplente se presentará un abogado de Rivadavia. El lugar de terceros suplente sería ocupado por una chica de la Juventud Socialista de Albardón.