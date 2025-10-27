El nuevo frente Provincias Unidas tuvo un estreno con sabor amargo en las elecciones legislativas del domingo. Pese al respaldo de varios gobernadores y a las altas expectativas previas, el espacio solo consiguió imponerse en una de las seis provincias donde competía con fuerza: Corrientes, bajo el liderazgo del mandatario Gustavo Valdés.

A nivel nacional, el frente obtuvo 1.640.669 votos, cifra que le permitió sumar 8 bancas en la Cámara de Diputados, pero ninguna en el Senado. Con esos resultados, el bloque alcanzará un total de 16 escaños en diciembre, al sumarse a los 8 que ya posee Encuentro Federal, el espacio que encabeza Miguel Ángel Pichetto.

El desempeño más llamativo se dio en Santa Fe, donde la lista encabezada por la vicegobernadora Gisela Scaglia terminó tercera con apenas 18 puntos, detrás de La Libertad Avanza y el peronismo. En Córdoba, el espacio liderado por Juan Schiaretti no logró derrotar a los libertarios: quedó segundo, a 14 puntos de distancia, y consiguió solo 3 bancas frente a las 5 obtenidas por el oficialismo.

La peor performance se registró en la provincia de Buenos Aires, donde Florencio Randazzo no logró retener su banca y terminó incluso detrás del candidato Fernando Burlando. En San Juan, el exintendente capitalino Emilio Baistrocchi obtuvo un escaso 1,8% de los votos, sin lograr instalarse como alternativa provincial.

En la previa, el frente había proyectado alcanzar el 10% de los votos nacionales y convertirse en una fuerza capaz de condicionar al gobierno de Javier Milei con 25 diputados propios. Sin embargo, el resultado final dejó a Provincias Unidas con una presencia más modesta y un papel secundario dentro del nuevo mapa político nacional.