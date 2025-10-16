Provincias Unidas mostró fuerza política en un acto en Obras Sanitarias junto a Lousteau y Randazzo

El frente Provincias Unidas realizó este miércoles un multitudinario encuentro nacional en el Estadio Obras Sanitarias, en la Ciudad de Buenos Aires, donde formalizó su apoyo a las candidaturas de Martín Lousteau y Florencio Randazzo. El acto, que contó con la presencia de los principales referentes provinciales del espacio, marcó una fuerte demostración política en el marco de la campaña electoral rumbo al 26 de octubre.

Participaron del encuentro los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz), además del exgobernador cordobés y actual candidato a diputado, Juan Schiaretti. También estuvieron presentes los candidatos de la lista bonaerense encabezada por Randazzo, los de la Ciudad de Buenos Aires —Graciela Ocaña y Martín Lousteau—, y los postulantes sanjuaninos Emilio Baistrocchi y Martín Vega.

Desde el lugar, el periodista Alan Zurita, en diálogo con RED, destacó que el evento “significó una pisada fuerte de Provincias Unidas para mostrarse en lo que es la campaña electoral de cara al próximo 26 de octubre”.

Durante su discurso, el gobernador correntino Gustavo Valdés sostuvo que el objetivo del frente es “ofrecer una opción muy seria de construcción de la República desde el interior hacia la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires”. En esa línea, remarcó: “Hay que recuperar el tejido productivo, hay que generar dólares, pero que sean propios, no por parte de negociaciones con organismos o el gobierno de Estados Unidos”.

Por su parte, el santafesino Maximiliano Pullaro puso el foco en la necesidad de reactivar la obra pública y fortalecer la economía real. “Si este gobierno mirara más el trabajo y las rutas, entendería que las inversiones deberían ir ahí”, expresó. Además, diferenció al espacio de otras fuerzas políticas al señalar: “Ni el kirchnerismo ni La Libertad Avanza han puesto al desarrollo nacional como prioridad; ambos son populismos que miran más la coyuntura que el futuro”.

El acto sirvió también para trazar una proyección política hacia los próximos años. Según trascendió, en el encuentro se habló de “un posible candidato a presidente de cara al año 2027” y de la meta de “darle músculo parlamentario” al espacio. Provincias Unidas aspira a conformar un bloque de al menos 20 senadores en la Cámara Alta.

El cierre estuvo a cargo de Pullaro, quien, ante un estadio colmado, afirmó con tono de confianza: “Provincias Unidas no tendrá solo un candidato a presidente; de este frente saldrá el próximo presidente de la Nación en 2027”.