Qué documento hay que presentar para votar y qué hacer si se te perdió el DNI

Este domingo 26 de octubre, los sanjuaninos acudirán nuevamente a las urnas para renovar 3 bancas en la Cámara de Diputados. Como cada dos años, el país elegirá a sus representantes legislativos, aunque en esta ocasión con una particularidad: será la primera elección nacional con el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), instaurado por la reforma electoral de 2024.

Para poder votar, los ciudadanos deberán acreditar su identidad con un documento físico válido ante las autoridades de mesa. La normativa electoral es clara respecto de cuáles son los documentos aceptados y bajo qué condiciones pueden utilizarse.

De acuerdo con la Dirección Nacional Electoral (DINE), se puede presentar el documento que figura en el padrón o cualquier versión emitida con posterioridad, incluyendo los ejemplares con letras (por ejemplo, “A”, “B” o “C”), que siempre se consideran más recientes que los numerados. Entre los documentos habilitados figuran el DNI libreta verde, libreta celeste y tarjeta, todos en formato físico.

Las autoridades de mesa deben verificar tanto el estado del documento como la coincidencia exacta de los datos con los registrados en el padrón. Sin esta identificación, no se permitirá el voto bajo ninguna circunstancia.

Si se perdió o robaron el DNI

En caso de extravío o robo del documento, el elector no podrá votar si no cuenta con el ejemplar físico que figura en el padrón o uno posterior. Si el ciudadano solo conserva una versión más antigua, su acceso a la urna será rechazado.

La única forma de votar en ese caso será obtener un nuevo documento físico actualizado antes del día de la elección, según lo establece la Junta Electoral Nacional.