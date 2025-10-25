De cara a las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre, la Dirección Nacional Electoral (DINE) recordó a los votantes que solo el documento físico original es válido para acreditar la identidad ante las autoridades de mesa y emitir el voto.

En ese sentido, se aclaró que no se podrá votar con el DNI digital bajo ninguna circunstancia. Ni la app Mi Argentina, ni copias digitales del documento en el celular, ni capturas de pantalla serán aceptadas en los establecimientos de votación.

La normativa electoral también descarta otros documentos o comprobantes como válidos para sufragar. Entre los documentos no habilitados se encuentran:

Pasaporte

Registro o licencia de conducir

Constancia de DNI en trámite

Denuncia policial por robo o extravío del documento

Fotocopias o reproducciones de cualquier tipo

La DINE subrayó que el único medio que autoriza el ingreso al cuarto oscuro es el DNI físico original, ya sea libreta verde, libreta celeste o tarjeta. Cualquier otro formato o comprobante, por más que tenga los mismos datos personales, no será reconocido como válido al momento de votar.