En las elecciones del próximo domingo 26 de octubre, los argentinos votarán por primera vez con el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), y la Cámara Nacional Electoral (CNE) aclaró qué debe hacer un ciudadano si comete un error al momento de marcar su preferencia.

Si el votante se equivoca al marcar la boleta, debe doblarla y entregársela al presidente de mesa, informando que se trató de un error. La autoridad la colocará en un sobre de boleta reemplazada, donde consignará la información correspondiente, y luego entregará al elector una nueva BUP, extraída del talonario oficial y debidamente firmada.

De esta manera, el ciudadano podrá volver a la cabina y emitir correctamente su voto, sin afectar la validez de su sufragio ni su participación en el proceso electoral.

Una vez finalizada la jornada, el sobre con la boleta reemplazada será enviado a la Justicia Nacional Electoral dentro del bolsín precintado, junto con el resto del material utilizado en la mesa.

El procedimiento busca garantizar la transparencia del proceso y permitir que cualquier error involuntario pueda corregirse sin consecuencias para el votante ni para el resultado electoral.