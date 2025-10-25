El próximo domingo, los sanjuaninos y el resto de los argentinos regresarán a las urnas para renovar bancas en el Congreso de la Nación, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Esta elección marcará un hecho histórico, ya que será la primera en todo el país que se realice con el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), implementado tras la reforma del Código Electoral Nacional sancionada en 2024.

Con este nuevo formato, los votantes deberán prestar especial atención para evitar que su sufragio sea considerado nulo. La boleta perderá validez si contiene inscripciones, dibujos, imágenes o leyendas fuera de la marca correspondiente a una opción electoral. También será inválida si el elector realiza más de una marca, eligiendo distintas listas.

Además, el voto será anulado si el ciudadano introduce objetos extraños junto con la boleta doblada o si utiliza una boleta no oficializada por la autoridad electoral.

En cuanto al voto en blanco, el procedimiento es simple: el elector debe colocar la boleta en la urna sin marcar ningún casillero. Sin embargo, si hace dibujos o más de una marca, el voto quedará automáticamente anulado.

Otra diferencia clave es que, al no usarse sobres, ya no será posible introducir elementos ajenos junto con la boleta. De esta manera, quedan en el pasado las recordadas expresiones de protesta (como aquella ocasión en la que un votante decidió incluir una feta de salame dentro del sobre) que solían invalidar el voto.