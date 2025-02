La suspensión de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que aprobó el senado en la tarde del último jueves, terminó por confirma un escenario que se veía venir en el armado de los espacios políticos de cara a las elecciones de medio término de este 2025.

Las PASO fueron suspendidas sólo por estas elecciones, al menos por ahora en el Congreso, aunque podría encaminarse a buscar la eliminación permanente de este sistema de elección. La realidad es que ahora sólo habrá una elección para elegir diputados nacionales en San Juan y en algunas provincias del país se suma la renovación de pocas bancas de senadores.

El escenario de elecciones sin PASO era algo que ya se barajaba desde hace tiempo y por eso, la aprobación del proyecto de suspensión, sólo vino a terminar de sellar un escenario, que a priori no iba a modificar mucho en San Juan. Aunque cabe señalar, que sí hay un espacio que por las expectativas que había hasta entonces, se encaminaba a hacer uso de esta herramienta electoral.

Por el lado del oficialismo provincial, el espacio que lidera Marcelo Orrego, se inclinaba por la suspensión y el armado de la lista no iba a ser un problema. Las PASO no iba a ser un problema para el sector, dado que no hay nombres con precisión, pese a que Juan José Orrego y Eduardo Cerimedo dijeron estar a disposición de donde los necesite el espacio.

En el oficialismo nacional, el diputado nacional y armador de La Libertad Avanza, José Peluc, viene manteniendo encuentros con distintos actores, algunos de la política y otros empresariales. Estos se suman a los nombres propios libertarios. La búsqueda de posibles candidatos hacían prever que las PASO no iban a cumplir su función en el mileísmo.

El escenario de tercios que se cree que habrá, lo completa el Partido Justicialista. Los armadores fueron mencionando que unas PASO anchas iban a ser una gran herramienta, una forma de aglutinar y dar mayor representatividad para competir. Pero ahora, con la suspensión hecha ley, el peronismo buscará el consenso para determinar primero el perfil del nombre que encabezará la lista, evitando la necesidad de ir a una interna partidaria.

La eliminación de las primarias como estaban hasta entonces, significa un importante ahorro para algunos sectores menores que tienen las intenciones de ir por una banca, pero al mismo tiempo se encuentran en plena charla en pos de integrar algún frente.