Durante el periodo 2024 de sesiones en la Cámara de Diputados ingresó un proyecto de ley que busca ampliar los días de licencia por maternidad y paternidad. Pero ante la falta de tratamiento en comisión, en dos meses podría perder el estado parlamentario. La autora intentó aprobar una de moción de preferencia para que sea tratado en comisión la próxima semana, pero el pedido no prosperó y la iniciativa podría caerse.

La diputada peronista Stella Caparrós fue quien presentó el año pasado el proyecto y en la décima sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, intentó que sea bajado a comisión para tratamiento, pero su intención devino en derrota ante el cuerpo legislativo por un ajustado 17 contra 16 votos.

En diciembre este proyecto perderá su estado parlamentario y de acuerdo a la autora, es importante que sea tratado. “Yo solicitaba que lo pudiéramos charlar, hablar, porque esta es una problemática de muchas mamás y me incluyo, porque tengo un solo hijo que fue prematuro y que en su momento cuando nació tuve que seguir trabajando y lamentablemente tuve que renunciar. Gracias a Dios tuve la oportunidad de dejar el trabajo, pero hay muchas mamás con nenes prematuros que siguen internados con un cuidado especial como tienen que tener los bebés prematuros y que tienen que seguir trabajando”, expresó.

El proyecto apunta a extender la licencia por maternidad en el sector público que pasa de 120 días actuales y se extiende a 150 días en casos de nacimientos múltiples, sin patologías clínicas o quirúrgicas de bajo o alto riesgo. También se prevé que en caso de nacimiento pre término o prematuro de bajo riesgo, la licencia por maternidad será de 5 meses a partir del alta hospitalaria del bebé, mientras que en caso de nacimiento prematuro de alto riesgo la licencia por maternidad será de 12 meses y la licencia por paternidad será de 1 mes.

La iniciativa se complementa con un proyecto que modifica la licencia del ámbito docente en cuanto a la maternidad, que en lugar de llevar a 150 días, queda en 120 días pero también goza de los mismos beneficios de 5 meses o 1 año de licencia, de acuerdo al riesgo del nacimiento del prematuro.

La extensión del año de licencia es con una certificación médica incorporada, es decir, debe mediar un elemento de justificación para poder alcanzar el objetivo.

“Esto es para habilitar una licencia para las mamás que tienen niño prematuro en esta situación, que tiene que salir a trabajar con la angustia, con el dolor del alma, tener que cuidarlo y a la vez tener que ir a trabajar”, sostuvo la legisladora del Bloque Justicialista.

Restan menos de dos meses para que pueda el cuerpo legislativo tratar el proyecto impulsado por Caparrós, que contempla un nivel de licencias por maternidad que ocurre en otros distritos del país (en cuanto a la cantidad de días). Pero en caso de no prosperar la iniciativa en el resto que queda de año legislativo, el proyecto deberá ser presentado nuevamente el próximo año.