Durante la Sesión Especial realizada este miércoles 15 de octubre, la Cámara de Diputados de San Juan aprobó con 34 votos a favor y uno en contra, correspondiente al bloque La Libertad Avanza, un proyecto de Declaración en el que manifestó su rechazo y preocupación ante la posibilidad de que se derogue o modifique el Régimen de Zona Fría, establecido por la Ley Nacional N.º 27.637. ¿Pero qué implica la movida ejecutada por casi todo el arco legislativo sanjuanino para con Nación?

La iniciativa busca defender los beneficios tarifarios que alcanzan a miles de usuarios sanjuaninos y de otras provincias con condiciones climáticas desfavorables, frente a versiones que anticipan una revisión del esquema por parte del gobierno nacional.

Pero qué implica que se haya declarado de esta forma la mayoría del cuerpo legislativo en el marco de la iniciativa planteada por Nación en cuanto a la eliminación de la provincia de la Zona Fría. Esto no ocasiona un impacto en el Gobierno Nacional que conduce Javier Milei ni tampoco implica alguna directriz hacia el Congreso Nacional.

Lo que hace esta declaración es sentar una posición y mencionar ante Nación que San Juan insta y pide al gobierno libertario que se mantenga el beneficio para los usuarios sanjuaninos.

El siguiente paso será a través de los diputados nacionales sanjuaninos de los bloques Producción y Trabajo y Unión por la Patria, quienes elevarán la decisión y preocupación de la Legislatura sanjuanina a la Cámara baja del Congreso de la Nación.