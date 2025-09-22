El Gobierno provincial anunció la licitación de la construcción de un moderno polideportivo en el paraje Difunta Correa, que transformará el actual espacio utilizado para la práctica de deportes, hoy sin infraestructura, en un complejo equipado y adaptado a las necesidades de la comunidad y de los visitantes.

La intervención se desarrollará en el sector norte de la ruta de acceso al paraje, entre las viviendas y el cementerio. Allí se levantarán una cancha de fútbol con cerco perimetral, arcos, redes y luminaria; y un playón polideportivo con demarcación reglamentaria para básquet, hándbol y vóley, además del equipamiento necesario para cada disciplina.

El proyecto también contempla un bloque de sanitarios y vestuarios para damas, caballeros y personas con discapacidad, junto con un depósito y una garita de acceso construidos con materiales tradicionales y terminaciones que integren la obra al entorno del paraje.

Otro de los atractivos será la zona de asadores, dispuesta en terrazas que acompañan la pendiente del terreno, con mesas, bancos, parrillas y estructuras metálicas que generarán sombra. Además, se incorporará una playa de estacionamiento para autos, motos y bicicletas, con pavimentos diferenciados, equipamiento urbano, vegetación autóctona y áreas de permanencia.

En total, el balance de superficies detalla:

7.750 m² para la cancha de fútbol.

1.056 m² para el playón polideportivo.

173 m² cubiertos para baños y depósito.

128 m² semicubiertos en asadores.

32 m² de nuevos pergolados.

El presupuesto oficial asciende a $1.580.630.656 (IVA incluido), con fecha de cálculo en agosto de 2025, y la obra tendrá un plazo de ejecución de 180 días corridos.

Con estas obras, el paraje Difunta Correa sumará un espacio deportivo y recreativo de primer nivel, pensado no solo para los habitantes de la zona, sino también para los miles de visitantes que cada año llegan al santuario.