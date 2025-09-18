En la novena sesión del período ordinario, la Cámara de Diputados designó a la doctora Silvana Romero Meglioli como nueva jueza del Juzgado de Familia, en reemplazo del cargo que había quedado vacante tras el fallecimiento del doctor Gustavo Almirón.

Romero Meglioli cuenta con una sólida trayectoria académica y profesional. Egresó de la Universidad Nacional de San Juan con medalla de honor como mejor promedio de su promoción, siendo además abanderada de esa casa de estudios. Posteriormente, obtuvo el título de posgrado de Especialista en Derecho de Familia en la Universidad de Santa Fe y actualmente cursa una Maestría en Derecho de Familia en la Universidad Nacional de Cuyo.

En el ámbito judicial, inició su carrera en el año 2007 en la Defensoría Oficial N°6, donde desarrolló todo su recorrido profesional. Dentro de ese organismo alcanzó el cargo de Secretaria Judicial de Primera Instancia, el máximo escalafón posible en la Defensoría, acumulando experiencia en la resolución de conflictos y en el acompañamiento a familias en situaciones de vulnerabilidad.

Con esta designación, la Cámara de Diputados no solo cubre una vacante sensible en la estructura judicial, sino que mejora el servicio de justicia con el desempeño de una profesional que aportando su especialización en Derecho de Familia a uno de los fueros de mayor impacto social en la provincia.