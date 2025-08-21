El vicegobernador, Fabián Martín, encabeza la lista de candidato a Diputado Nacional por el frente Por San Juan y ante un escenario de tercios, crece la posibilidad de que obtenga una banca en el Congreso de la Nación. Si Martín asume su banca, debería renunciar a la vicegobernación. ¿Qué sucede en estos casos?

Este tipo de ocasión se encuentra regulado en la Constitución Provincial y también se prevé en el reglamento interno de la Cámara de Diputados. En el primero de los casos, la Carta Magna lo menciona para el caso del gobernador y la línea sucesoria, mientras que en el del Poder Legislativo, lo prevé para el caso del presidente de la Cámara.

En el capítulo 1° de la Sección Quinta de la Constitución provincial, se regula el caso para una acefalía simultánea. Así lo refleja el artículo 183° que versa: “El Vicegobernador reemplaza al Gobernador por el resto del período legal en caso de: fallecimiento, destitución o renuncia o hasta que haya cesado la inhabilidad temporal en caso de enfermedad, suspensión o ausencia. En caso de impedimento o ausencia del Vicegobernador en las circunstancias anteriores, ejercerá el Poder Ejecutivo el Vice Presidente Primero de la Cámara de Diputados y en su defecto, el Vice Presidente Segundo, quienes prestarán juramento de ley al tomar posesión de este cargo.”

Mientras que el reglamento interno de la Cámara de Diputados de la provincia expresa en su artículo 26° que “en ausencia de la persona que ejerza la presidencia, ejerce sus funciones la Vicepresidencia 1ra o en su caso, la Vicepresidencia 2da de acuerdo con el artículo 145 de la Constitución de la provincia o la Vicepresidencia Alterna.

Teniendo en cuenta estos lineamientos, el reemplazante de Fabián Martín, en caso que renuncie a la vicegobernación para asumir en diputados, pasaría a ejercer esa presidencia de la Cámara el diputado Enzo Cornejo, titular del PRO de San Juan y aliado de Orrego en el frente. Mientras que la diputada peronista Marisa López, continuaría en la línea de poder teniendo en cuenta que actualmente ejerce la Vicepresidencia 2da. de la Cámara.

Pero como sucede cada año, durante la primera sesión del año legislativo deben elegirse nuevamente estas autoridades del Poder Legislativo, por lo que en caso de darse este escenario, Cornejo sería la segunda autoridad de la provincia hasta el último día de marzo. Es que el 1 de abril debe iniciarse el periodo legislativo según la normativa provincial.

Es desde este nuevo periodo que deberían elegirse las nuevas autoridades y una de las lecturas que se infieren en este posible escenario, es que la vicepresidencia pueda pasar el año próximo a manos de un hombre de Producción y Trabajo, el partido del gobernador Marcelo Orrego. En esa nómina aparecen los nombres de Juan De la Cruz Córdoba, hombre de confianza de Fabián Martín, quien supo ser su presidente del Concejo Deliberante y hoy ejerce la presidencia del bloque oficialista en la Legislatura.

También otro de los potables para esa línea asoma Carlos Jaime, un diputado también del mismo sector, pero de cercanía con el gobernador Orrego.

Todas son especulaciones para un escenario que podría empezar a definirse en octubre y terminar de confirmarse en diciembre.