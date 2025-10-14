El concurso para cubrir el cargo de Fiscal General de la Corte de Justicia que dejó vacante la muerte de Eduardo Quattropani ya tiene los tres candidatos a sucederlo. Se trata de tres nombres conocidos y de peso en la Justicia y en el ámbito político.

Luego de un extenso periodo en el que el Consejo de la Magistratura mantuvo intentos de reuniones, finalmente este martes hubo humo blando y se develaron los nombres: Guillermo Baigorrí, Rolando Lozano y Matías Senatore.

Dentro del ámbito judicial los tres son conocidos, pero también estas personas tienen vínculos con la política en distinta medida.

Uno de los nombres que más chances tiene de ocupar el cargo de jefe de los fiscales de la provincia es Baigorrí. Esto se debe al vínculo político que se necesita para que la Cámara de Diputados designe al funcionario y es justamente una persona identificada con el partido Producción y Trabajo, hoy oficialismo en San Juan.

Baigorrí supo ser presidente del partido Producción y Trabajo de Roberto Basualdo y hoy liderado por el gobernador Marcelo Orrego, al punto que llegó a conseguir una banca en el Senado de la Nación pero renunció para que asumiera en su lugar Basualdo. Antes fue diputado nacional. Baigorrí es juez desde hace casi 13 años, desempeñándose como juez de Cámara de Apelaciones del fuero laboral. Además, de señalarlo como “el postulante de confianza”, en el oficialismo indican que su bajo y moderado perfil, al contrario de Eduardo Jimmy Quattropani, es el adecuado para dirigir en estos tiempos la jefatura de los fiscales.

Otro de los nombres que puede llegar al cargo es Rolando Lozano, que actualmente se desempeña como secretario Relator del Ministerio Público y supervisor de tres Unidades Fiscales de Investigación (UFI).

Lozano supo ser durante los últimos años un hombre de confianza y de trabajo codo a codo con el fallecido Quattropani. Cuenta con el oficio y conocimiento del trabajo la Fiscalía, además de una extensa formación en materia penal.

Si bien Lozano no tiene en su trayectoria trabajo vinculado a la política de manera directa, el funcionario judicial contaría con la aceptación de algunos sectores del peronismo y además es amigo personal de Franco Montes, titular del Foro de Abogados, quien tiene afinidad con el oficialismo provincial, con pasado como candidato a intendente de la Capital por una de las subagrupaciones. Lozano también es el hombre por el que la Corte de Justicia tendría preferencia.

El otro ternado es Matías Senatore, que actualmente es responsable de la Oficina Judicial, funcionario que del organismo que administra y coordina las audiencias del Sistema Acusatorio, se presenta como uno de los nombres que reúne consenso dentro de la Corte de Justicia. En el ámbito judicial lo describen como un gestor eficaz y de diálogo, clave para encarar una etapa de mayor equilibrio luego de años de enfrentamiento interno entre la Corte y la Fiscalía General.

Senatore cuenta con una trayectoria consolidada en la administración de la Justicia y mantiene vínculos institucionales sólidos. Hay que destacar que su esposa, María Verónica Mattar, se desempeñó en el área de Mediación de la Municipalidad de Santa Lucía. Esto último puede sumar fuerza como indicio gestor de una buena relación con el oficialismo provincial.