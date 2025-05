Luego que trascendiera que la dirigente del PRO, María Eugenia Raverta, identificada con la conducción de Patricia Bullrich, tenía intenciones de abandonar el partido amarillo y cruzarse a las filas de La Libertad Avanza, ahora confirmó que no sólo se queda en el partido de Macri, sino que también quiere pelearle la conducción sanjuanina del espacio a Enzo Cornejo.

Así lo dio a conocer la actual funcionaria del gobierno de Javier Milei, quien se desempeña al frente de la Delegación Regional del Comité Contra la Trata. Primero, Raverta comenzó haciendo una crítica a la gestión del presidente del PRO sanjuanino, al mencionar que no hay dirigentes ni espacios armados en los departamentos.

“Me acuerdo, acá en el 2015 teníamos una juventud de 300 personas. No quedó no nadie. Se fueron muchos chicos, se fueron hoy están en La Libertad Avanza, otros se fueron al peronismo, otros se fueron a su casa. Yo digo, ¿cómo puede ser que no pudimos contener a toda esa gente que estuvo con nosotros?”, dijo y se preguntó Raverta en una entrevista en Estación Claridad y agregó: “No hay figuras del PRO del oficialismo, no hay armado en los departamentos, no hay estructura. Entonces es difícil la situación del PRO”.

Sobre la posibilidad de ir por la conducción sanjuanina del partido, Raverta expresó que “dependerá de la de la apertura que haya en el partido también. Dependerá de eso. De de qué vocación de recuperacional haya” y agregó sobre estudiar la posibilidad de pelear la interna del PRO que “yo lo evaluaría, por lo menos. Por eso es mi necesidad de tener esta charla interna con los afiliados. A mí me gustaría ver qué pasa, pero son cosas que hoy no las puedo responder, porque no tengo la certeza de que vayan a suceder las cosas, se irá viendo a medida que se vayan sucediendo las cosas. Hoy estoy en el PRO y hasta tanto en no sé qué, voy a estar en el PRO”.

El mandato que posee hoy Cornejo en la conducción partidaria sanjuanina vence el año próximo, por lo que será un año de espera para saber si Raverta pelea la presidencia del partido o si salta a la vereda de LLA como su líder política, Patricia Bullrich.