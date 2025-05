En una entrevista en el programa Compacto 13, la delegada regional del Comité contra la Trata y referente del PRO en la política de San Juan, María Eugenia Raverta, se refirió al traspaso de Patricia Bullrich a la Libertad Avanza y explicó su posición frente a la posibilidad de un cambio de afiliación a ese espacio. A pesar de la cercanía de algunos dirigentes con la nueva agrupación liderada por Javier Milei, Raverta dejó en claro que, por el momento, sigue siendo parte del PRO.

“Nos dio libertad de acción”

En su declaración, Raverta explicó que, en una reunión mantenida con Patricia Bullrich el pasado jueves, la exministra de Seguridad le dio “libertad de acción” respecto a su futuro político. Aunque destacó la buena relación que existe en San Juan con la Libertad Avanza, aclaró que aún falta definir los pasos a seguir.

"Es una realidad que no todas las provincias son iguales. En San Juan venimos trabajando muy bien con la Libertad Avanza, pero tengo que hablar con los dirigentes departamentales y con la gente de la Libertad Avanza para ver si nos afiliamos o no", explicó Raverta, mostrando apertura a la posibilidad, pero dejando claro que la decisión aún está en proceso.

“Hoy yo soy del PRO”

A pesar de las conversaciones y la fluidez de las relaciones con la Libertad Avanza, Raverta reiteró que su afiliación sigue siendo al PRO.

"Hoy yo soy del PRO. Y hasta que el proceso no se dé, voy a seguir siendo del PRO", aseguró la dirigente sanjuanina, quien subrayó que este tema no es algo que le quite el sueño, especialmente en un año electoral como el que se avecina.

Prioridades electorales antes que la afiliación

Raverta destacó que, si bien la definición de su afiliación podría llegar más adelante, ahora las prioridades son otras: "No es algo prioritario, tenemos un año electoral y hay que empezar a pensarlo, capacitar fiscales, ir por los departamentos y eso es más prioritario que una ficha de afiliación." La dirigente enfatizó que la parte organizativa del proceso electoral, con el trabajo en los departamentos y la preparación de las estructuras, es la que ocupa su atención en estos momentos.

"La firma de una ficha no va a cambiar la realidad," agregó, poniendo en perspectiva la importancia de la afiliación formal frente a la tarea de consolidar el trabajo territorial y electoral.

Sobre Leopoldo Bravo y el trabajo en las PASO

Raverta también se refirió al trabajo con Leopoldo Bravo durante las PASO, resaltando que, aunque la fórmula que ella apoyaba no logró la victoria, continuaron trabajando para los candidatos que iban en la línea de Marcelo Orrego. La dirigente sanjuanina destacó que, incluso en la derrota, el compromiso y la dedicación a la tarea electoral no disminuyeron.

"Trabajamos en las PASO y cuando perdimos seguimos trabajando para los candidatos que iban en la línea de Marcelo Orrego", aseguró Raverta, dejando en claro que su labor en el terreno electoral siempre fue prioritaria, independientemente del resultado.

En cuanto a la posibilidad de una futura afiliación a la Libertad Avanza, Raverta subrayó que no se trata de un proceso automático, sino que existen “muchos pasos previos” que deben tenerse en cuenta antes de llegar a esa instancia. Insistió en que el proceso de toma de decisiones políticas no se puede dar por hecho, y que lo más importante es asegurar que los objetivos electorales estén alineados con la realidad de cada provincia.

"Hay muchos pasos previos a la afiliación, no es una cosa automática," concluyó Raverta, reafirmando su enfoque en la construcción política a largo plazo y en el trabajo de base que se está realizando en San Juan.