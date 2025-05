Re-reelección en San Juan: Martín sostuvo que “la alternancia es muy positiva”

En campaña, el ahora gobernador Marcelo Orrego sostuvo que lo ideal es que San Juan vuelva a contar con hasta dos mandatos de su mandatario y vice. Para ello, el Gobierno de la Provincia debería lograr que se produzca una reforma constitucional, para revertir la enmienda impulsada en 2011 por el entonces gobernador José Luis Gioja, que estableció la posibilidad de que sean tres los mandatos: la Re-reelección.

Sobre este tema fue consultado Fabián Martín este miércoles en rueda de prensa. El vicegobernador confesó no haber hablado aún con el gobernador sobre el tema, pero señaló que “la alternancia es muy positiva”.

"No he hablado de este tema con el gobernador. En principio no está en agenda, pero es un tema que lo hablamos en campaña del 2023. Fue una propuesta nuestra", expresó Martín.

Luego, el ex intendente de Rivadavia aseguró que "sería lo más saludable" volver a una sola reelección. "La alternancia es muy positiva. Creo que un mandato, más una reelección es muy necesario", sostuvo.

Para que esta modificación en la Constitución de la Provincia se produzca, el Gobierno o un diputado debería presentar un proyecto de ley que proponga revertir la enmienda de 2011 en la gestión del entonces dos veces gobernador José Luis Gioja. Luego, que sea aprobada con dos tercios, y por último, fijar una fecha para un plebiscito.

Martín indicó que la Constitución de la Provincia señala que este plebiscito se debe realizar en una elección general. Por este motivo es que puede coincidir con la fecha de elecciones de medio término que se celebrará en octubre de este año. En ese sentido, el vicegobernador indicó que son especulaciones, resaltando una vez más que hasta el momento no ha hablado del tema con el gobernador.

El Justicialismo quiere un solo mandato

Cabe recordar, que hace tiempo fue presentado un proyecto de ley desde el bloque justicialista para instalar un solo periodo. A propósito de esto, el vicegobernador trajo los ejemplos de Mendoza y Santa Fe, quiénes están intentando llevarlo a dos periodos, ya que entienden y argumentan que cuatro años, es muy poco tiempo para poder consolidar un proyecto político. "Creemos que 8 años, como era antes, está bien", sostuvo Martín.