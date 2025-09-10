Una comunicación desde Nación y la reunión del presidente con autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), allanaron el camino para que San Juan pueda volver a soñar con la reactivación de la obra del Túnel de Zonda.

La obra se encuentra paralizada desde 2023 y más allá del túnel mismo, es de gran interés por el complemento que aporta como es la dotación de otras tareas que hacen a obras de servicios, como es el acueducto que llegará desde Zonda y derramará agua a distintas zonas de la provincia.

Después de la derrota electoral en las legislativas bonaerenses, el gobierno nacional busca un acercamiento con los gobernadores tras haber tenido enfrentamientos y restricciones presupuestarias hacia las provincias. Si bien hay algunos mandatarios provinciales que ya sentaron postura y mencionaron que no se sentarán a conversar con Nación, hay otros que dejaron la puerta abierta a una posible charla, entre ellos, Marcelo Orrego.

La posición dialoguista del gobernador sanjuanino no asegura nada ante un gobierno nacional que mencionó que pese al traspié en tierra de Axel Kicillof, no se moverá ni un centímetro de su plan económico. Pues la búsqueda de financiamiento y otros desembolsos de dineros con entidades internacionales puede ser una alternativa para tener una bocanada de aire para el gobierno libertario, pese a que significaría más deuda.

Es la reunión con integrantes del BID que le abrió la puerta a la posibilidad de que se retomen los desembolsos de esta entidad hacia la obra del túnel zondino y las expectativas de San Juan de volver a tener en funcionamiento el desarrollo de esa infraestructura.

El medio 0264 Noticias consigna que el ministro de Infraestructura, Agua y Energía de la provincia afirmó que “después el mail que hemos recibido ayer, vamos a empezar ya a presionar para que se pueda reactivar lo antes posible”. Y agregó que el lunes “recibimos la buena noticia de Buenos Aires. Nos enviaron un correo electrónico oficial donde van a retomar con la obra del Túnel de Zonda. O sea, vamos a hablar nuevamente para ver cómo seguiríamos, pero desde Nación nos dieron el OK para continuar con la obra”.

Esta es una posibilidad para que las provincias puedan desarrollar obra pública y Nación no tenga que realizar ningún tipo de desembolso que ocasione un impacto en sus finanzas. Pues, le daría a los gobernadores el movimiento económico que reclaman y Milei seguiría en su posición de no realizar obra pública con fondos nacionales.

El proyecto del Túnel de Zonda fue licitado a comienzos de 2022 y adjudicado a la empresa brasileña Queiroz Galvão Construction S.A., por un monto de $8.469.138.894,96, equivalente en ese entonces a aproximadamente 50 millones de dólares. Las obras comenzaron poco después, pero hacia finales de 2023 solo se había alcanzado un avance del 9%.

Esta obra es considerada estratégica, ya que permitirá conectar los departamentos de Rivadavia y Zonda atravesado la Sierra chica de Marquesado, con una extensión de 1.100 metros y dos carriles. Además de alojar el acueducto también contemplará servicios de electricidad, gas e internet, con el objetivo de mejorar la infraestructura en los departamentos Zonda y Ullum.

De igual manera, cabe señalar que en la provincia estuvo parada la obra de la Ruta 40 Sur porque Nación no enviaba el dinero que recibía del BID y era requerido por las empresas como pagos de certificados de obras. Con un atraso de 6 meses, las empresas que trabajan debieron para y despedir a los trabajadores, hasta que la provincia logró destrabar la llegada de esos recursos económicos.

Teniendo en cuenta que el gobierno nacional venía aplicando este tipo de maniobras en las que se quedaba con el dinero destinado a esas obras, no hay garantías de que este accionar no se vuelva a repetir, aunque la urgencia que tiene Milei por recomponer relaciones tras el revés electoral, puede jugar a favor de las provincias y hacer que San Juan vuelva a ilusionarse con la obra del Túnel de Zonda.