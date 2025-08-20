El Gobierno Nacional recibió un duro golpe con el rechazo al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. De los 172 votos a favor de la iniciativa de la oposición, 5 fueron sanjuaninos: Nancy Picón (Producción y Trabajo), María de los Ángeles Moreno (Producción y Trabajo), Fabiola Aubone (Unión por la Patria), Walberto Allende (Unión por la Patria) y Jorge Chica (Unión por la Patria). En tanto, el legislador José Peluc (La Libertad Avanza) votó en contra.

La votación tuvo 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones. De esta manera, la iniciativa de la oposición avanzó y ahora deberá ser tratada por el Senado.

El proyecto planteaba un aumento de pensiones y la actualización automática por inflación de las prestaciones profesionales, con un costo estimado de entre 0,22% y 0,42% del PBI.

El temario también incluyó el incremento del 7,2% en jubilaciones y pensiones, junto con la suba del bono mensual de $70.000 a $110.000, ambas medidas también vetadas por Javier Milei. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto de estas iniciativas alcanzaba el 0,7% del PBI.

Desde el oficialismo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó el tratamiento de los proyectos por “carecer de dictamen de comisión” y advirtió que implicaban recursos que el Estado no tenía. “Aprobarlos obligaría a emitir dinero, una política descartada desde el inicio de esta gestión”, señaló.

En medio de la tensión, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció minutos antes del inicio de la sesión que el Gobierno analizaba otorgar un aumento en todas las prestaciones por discapacidad. “Nuestra decisión es priorizar la atención y fortalecer las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo”, afirmó.