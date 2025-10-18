Este viernes en horas de la noche, la Unidad de Apoyo Investigativo de la Policía de San Juan recuperó una moto que fue robada tres días atrás en Rivadavia. El rodado de alta cilindrada fue sustraído en inmediaciones del barrio UDAP III.

El secuestro de la moto se dio cuando el personal policial vio a un sujeto manejando el vehículo que era intensamente buscado. Posteriormente, se le pidió que estacionara para realizar una entrevista y cuando la policía intentó entrevistarlo, el sujeto emprendió la huida.

El hombre huyó de pie, dejando la moto en la calle Comercio. Los uniformados confirmaron que se trataba de la moto Beta 300cc, que era buscada tras su robo tres días atrás.

La moto fue secuestrada y trasladada a Central de Policía, quedando vinculada a un legajo fiscal por el delito de Hurto Calificado. La investigación continúa para dar con el autor del hecho.