En medio de un contexto de descontento social con la política tradicional, Belén Varela, referente del espacio Renacer Ciudadano, expuso su visión sobre el futuro que propone para San Juan y el país. En diálogo con Canal 13, remarcó la necesidad urgente de una reforma política profunda y una participación ciudadana real.

“Nosotros creemos en una política mejor, libre de casta y con vecinos verdaderamente comprometidos en cambiar su entorno. Por eso, lo que proponemos es una confederación de municipios donde cada ciudadano tenga voz y decisión en su comunidad”, explicó Varela.

La propuesta de Renacer Ciudadano se basa en el modelo australiano implementado en 1989, que según Varela, transformó ese país en una de las economías más sólidas del mundo. “Allá no hay jueces eternos, duran seis años en su cargo, no pueden cajonear causas como pasó con el caso IPC en Argentina, que prescribió después de más de 11 años”, denunció.

Varela también apuntó a los concejales y legisladores que, según ella, representan más a sus partidos que a los vecinos: “Queremos que los concejales sean personas de los barrios, que vivan los problemas reales y no que estén ahí para defender sellos partidarios". Además, sumó: "Necesitamos volver a una democracia más directa, donde votemos propuestas y no nombres vacíos”.

En esa línea, cuestionó duramente el desempeño de algunos referentes políticos locales: “Se llenaron la boca hablando de austeridad y de terminar con la casta, pero no cumplieron nada. Bruno Olivera, por ejemplo, prometió donar su sueldo y fue el único que firmó para aumentárselo. No presentó ni un solo proyecto en un año y medio”, disparó.

Frente a este panorama, Renacer Ciudadano decidió no participar en las elecciones legislativas de este año. “No vamos a subirnos a esta moto de egoísmo. Vemos estructuras sin proyecto, llenas de egos, peleándose por lugares sin pensar en la gente. Nosotros preferimos seguir trabajando desde la base, con la ciudadanía”, sostuvo.

Pese a su alejamiento de la contienda electoral, el partido ya está en proceso de conformación legal. “Tenemos casi el 90% de las afiliaciones necesarias. La respuesta de la gente ha sido increíble. Pero este año no vamos a apoyar a ningún sector porque no nos sentimos representados por nadie”, aclaró.

Entre las acciones que lleva adelante Renacer Ciudadano, Varela destacó una campaña que reunió más de 3.000 firmas para eliminar los impuestos “injustos” de la boleta de la luz. “El 40% de lo que pagamos en la luz son impuestos, lo cual ha sido declarado ilegal por la ONU. Y aun así, los políticos a los que les pagamos sueldos millonarios no lo sacan”, denunció.

Además, el espacio organiza encuentros ciudadanos abiertos, como el que se realizará este sábado. “Queremos escuchar a la gente. Las mejores propuestas salen de ahí, de los que viven el día a día, no de los que viven encerrados en una oficina con aire acondicionado”, remarcó.

Para Varela, el objetivo es claro: “Queremos cambiarle la vida a los demás, no a nosotros. La mayoría de los que hoy entran en política lo hacen para beneficiarse. Nosotros queremos lo contrario: que la política vuelva a servirle a la sociedad”.

Finalmente, apuntó al gasto legislativo en la provincia: “¿Sabías que cada diputado provincial nos cuesta 45 millones de pesos por mes? Lo sacamos del Boletín Oficial. Y mientras tanto, le ponen impuestos a la luz que terminamos pagando todos. ¿De verdad esta es la política que merecemos?”, se preguntó con dureza.