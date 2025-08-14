En una tensa reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el proyecto de ley que define cómo se repartirán los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias logró dictamen, aunque con posiciones claramente enfrentadas.

Si bien la iniciativa había recibido inicialmente el aval de todos los gobernadores, dos mandatarios provinciales marcaron su distancia y retiraron su apoyo a través de la firma de un dictamen de minoría impulsado por el oficialismo.

Del total de 46 diputados presentes, 27 legisladores de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal e Innovación Federal respaldaron el dictamen de mayoría, que ratifica la media sanción del Senado. Esta propuesta establece que los recursos se distribuyan respetando los porcentajes de la Ley de Coparticipación, en forma diaria y automática, y bajo las condiciones previstas en la Ley 23.548.

En paralelo, se presentaron tres dictámenes de minoría. Uno de ellos fue firmado por legisladores de La Libertad Avanza y el PRO, con el acompañamiento del radical mendocino Lisandro Nieri y de la diputada sanjuanina Nancy Picón. Esta propuesta plantea cambios en el esquema de distribución, en línea con la postura del oficialismo nacional.

Otros dictámenes alternativos fueron impulsados por la Coalición Cívica y por el Frente de Izquierda.

El debate incluyó referencias a un segundo proyecto vinculado con la distribución de la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos, que será tratado en conjunto por las comisiones de Presupuesto y de Energía y Combustibles.