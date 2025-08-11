La Corte de Justicia de San Juan resolvió rechazar el planteo de los expropietarios del predio donde se emplaza la llamada “Antena Coronel” y, de ese modo, convalidó que la empresa minera Barrick no deba abonar la cifra cercana al millón de dólares que se le había impuesto en un fallo anterior.

El máximo tribunal provincial consideró que el Recurso Extraordinario Provincial presentado por la parte demandante, la propietaria Irene Leonardi, presentaba “deficiencias estructurales” y una fundamentación insuficiente.

En mayo de 2023, la Justicia de primera instancia había condenado a Barrick a pagar U$S 969.360 por el uso del Cerro Coronel, en Iglesia, sin autorización de la dueña del terreno. Allí, desde 2004, la compañía mantiene una antena de comunicaciones clave para el funcionamiento de la mina Veladero, que brinda servicios de telefonía, internet e intranet al proyecto.

La sentencia se basaba en que la minera no contaba con contrato firmado ni con permiso para el uso del predio, lo que habilitaba a la propietaria a ejercer la “facultad de exclusión”, es decir, el retiro de objetos colocados sin su autorización.

Sin embargo, la empresa apeló y, a mediados de 2024, la Sala I de la Cámara Civil revocó el fallo, liberándola del pago millonario. Barrick alegaba poseer una servidumbre para instalar la infraestructura.

Con el reciente pronunciamiento de la Corte, que coincidió con la postura de la Cámara y desestimó el recurso de Leonardi, el caso queda prácticamente cerrado. El fallo fue firmado por los ministros Juan José Victoria, Marcelo Jorge Lima y Guillermo Horacio De Sanctis, según publicó el medio 0264 Noticias.