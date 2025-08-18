Este domingo se conoció la noticia de que el bloquista Federico Rizo acompañará a Fabián Martín y Laura Palma en el frente Por San Juan, que corresponde al gobierno provincial de Marcelo Orrego. El Partido Bloquista se convirtió en un aliado del orreguismo ye s por ello que uno de los lugares era para este partido provincial. El candidato Federico Rizo, actual diputado provincial, mencionó que “es el lugar donde queríamos estar”.

“Estoy muy contento y agradecido con el gobernador que nos ha dado un lugar al Partido Bloquista. El bloquismo es un partido netamente provincial, entendemos lo que está pasando en San Juan, las dificultades que hay u por eso creemos que este es un modelo donde teníamos que estar y participar”, destacó.

Rizo mencionó que es el lugar donde ellos querían estar. “El rol del bloquismo es el que hemos tenido en toda la historia, el de representar a la provincia. Queremos salir a hablar, a escuchar a la gente. Fabián Martín es el mejor candidato que pueden tener los sanjuaninos, por eso queremos defender nuestra bandera, el federalismo”.

El bloquista aseguró que, si bien todavía no hay definiciones y están en la etapa de organización, la campaña estará apuntada a salir a la calle, e incluso llegar hasta los departamentos alejados para escuchar a la gente y presentar las propuestas en un casa por casa. “Por último, quiero agradecerle a mi partido porque he recibido muchísimo apoyo y sé que nos van a estar acompañando. Este es el lugar donde queríamos estar”, concluyó.