Bolivia celebró este domingo la segunda vuelta presidencial entre dos candidatos de centroderecha, el senador Rodrigo Paz Pereira y el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga. Con el 97% de los votos escrutados, Paz se impuso con el 54,5% de los sufragios frente al 45,4% de su adversario, según datos de AFP.

Hijo del exmandatario Jaime Paz Zamora (1989-1993), el nuevo presidente, de 58 años, propone un modelo de “capitalismo para todos”, centrado en la descentralización, la reducción impositiva y la disciplina fiscal, sin abandonar los programas de asistencia social. Su desafío será reactivar una economía golpeada por la falta de divisas, la escasez de combustible y una inflación superior al 20% anual.

En su primer discurso como presidente electo, Paz destacó que “Bolivia vuelve a recuperar su escenario internacional” tras años de aislamiento. “La nueva dimensión que construiremos será con las manos extendidas hacia el interior de la patria, para trabajar con todos, hombres y mujeres, desde el Parlamento y las organizaciones sociales, para salir adelante”, afirmó desde un hotel en el centro de La Paz, ante cientos de simpatizantes. “Hay que abrir Bolivia al mundo y retomar su rol”, concluyó.

La Cancillería argentina felicitó oficialmente al nuevo mandatario a través de un mensaje publicado en la red X (antes Twitter), en el que saludó al pueblo boliviano “por una jornada ejemplar que reafirma el valor de la libertad, la democracia y el respeto a las instituciones republicanas”.

Por su parte, el expresidente Evo Morales también celebró el resultado, aunque con un tono desafiante. “El pueblo derrotó a los racistas, odiadores y difamadores; castigó al poder mediático que practicó un periodismo indecente y fue cómplice de mi proscripción junto al Gobierno de Arce”, escribió en redes sociales. Además, lanzó duras críticas contra su exaliado y actual presidente saliente, Luis Arce, al que acusó de haber “derechizado al gobierno, someterse a Estados Unidos y encubrir la corrupción y el narcotráfico”.

Morales concluyó su mensaje con un llamado a los nuevos gobernantes a “no destruir el Estado Plurinacional” y a mantener los programas sociales que ampliaron derechos y redistribuyeron la riqueza durante su gestión.

El balotaje marcó un punto de inflexión histórico para Bolivia, que deja atrás más de dos décadas de gobiernos identificados con el Movimiento al Socialismo (MAS). En un clima de fuerte malestar social y recesión, con una caída del PBI del 2,4% en el primer semestre y una inflación del 23% interanual, 7,9 millones de ciudadanos acudieron a las urnas para definir el futuro político del país.

Por primera vez desde 2005, el MAS quedó fuera de la contienda con posibilidades reales de poder. La transición, que se formalizará el 8 de noviembre, abrirá una nueva etapa en la historia política boliviana, con un giro ideológico hacia el centro y la promesa de reconstruir la confianza internacional del país.