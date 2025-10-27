Daniela Rodríguez, intendenta de Chimbas celebró el triunfo obtenido del peronismo en las elecciones legislativas 2025, calificándolo como la culminación de un "camino largo de construcción" dentro de su partido. "Estamos contentos. Ha sido un camino largo de construcción dentro de nuestro partido y por eso estamos muy felices de haber conseguido este triunfo que era lo que esperábamos", expresó.

En sus declaraciones, la chimbera hizo un especial reconocimiento a sus votantes: "Le agradecemos a todo el pueblo sanjuanino, pero especialmente a todos los chimberos que nos dieron nuevamente la confianza", señaló.

Asimismo, destacó un elemento clave en la reciente elección: el aumento en el número de votantes. "Eso lo valoramos mucho y creemos que tiene que ver con la necesidad de expresarse y de hacernos escuchar", analizó, poniendo en valor la participación ciudadana.

Rodríguez también se mostró muy orgullosa del desempeño de su espacio político, dedicando un mensaje de felicitación a los candidatos de Fuerza San Juan y a todo el Partido Justicialista. "Muy orgullosa de todos los candidatos, de todo el gran equipo del Partido Justicialista. Me pone sumamente feliz porque este era el camino, el del diálogo, la unidad, el del consenso permanente", remarcó, señalando la unidad como factor determinante.

En un gesto de compañerismo político, la reelecta intendenta confirmó haberse comunicado con otros jefes comunales electos para felicitarlos, mencionando específicamente a Rawson, Albardón y Jáchal.

Finalmente, la intendenta dirigió un mensaje a la ciudadanía sobre el valor fundamental de la democracia. "Agradecida de todos los ciudadanos que hicieron uso del ejercicio de la democracia. El hecho de elegir es fundamental para todos los ciudadanos, porque es una manera de hacernos escuchar cuáles son nuestras necesidades, si queremos un Estado, si queremos que esté presente con verdaderas políticas públicas para salir adelante", concluyó, enfatizando la trascendencia del voto en la definición del futuro.