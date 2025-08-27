Romina Rosas: “Es un desafío, pero estamos con mucha energía”

La intendenta de Caucete y candidata a diputada nacional, Romina Rosas, destacó en Canal 13 la importancia de la presentación de los candidatos en la sede de su partido, como puntapié inicial de la campaña provincial, la cual se llevará a cabo este 28 de agosto.

“Tenemos mañana la presentación de los candidatos y eso nos da la posibilidad de avanzar en todo lo que tiene que ver con la campaña en la provincia", dijo. "El tiempo es corto para recorrer todos los departamentos, pero cada actividad desde el comando central y con la participación de intendentes y presidentes de juntas nos permite acercar nuestras propuestas a los vecinos”, afirmó Rosas.

La jefa comunal subrayó “Esta lista tiene representantes que han estado en la gestión local y saben muy bien lo que es estar cerca de la gente. Esa cercanía permite recoger las necesidades y empezar a trabajar en soluciones concretas”, explicó.

Sobre la doble responsabilidad de conducir la intendencia y la campaña electoral, Rosas aseguró que seguirá atendiendo ambas tareas con compromiso: “Es un desafío, pero estamos con mucha energía. La recepción en los lugares que hemos visitado ha sido muy buena, y eso nos motiva a continuar trabajando en cada departamento”, agregó.

Respecto a la participación ciudadana en las elecciones legislativas intermedias, la candidata destacó la importancia de concientizar a los votantes sobre el impacto de los cargos nacionales. En este marco dijo: “La política nacional está muy presente en el día a día de los sanjuaninos y sanjuaninas. Los senadores y diputados tienen un rol clave en las decisiones que afectan la vida cotidiana, por eso es importante que la gente se acerque a votar”, afirmó.

En cuanto a las prioridades legislativas, Rosas adelantó que trabajará en áreas fundamentales para la provincia: “Estamos abocados a temas de minería y de inversiones que respondan a las necesidades de los sanjuaninos". Tras ello mencionó "Además, queremos impulsar la ley de salud mental y otras políticas que impacten positivamente en los sectores más vulnerables”.

Por último, Rosas adelantó que la campaña incluirá recorridas por distintos departamentos, “Vamos a recorrer varios departamentos, conocer sus necesidades y compartir nuestras propuestas con los vecinos". "Queremos generar un diálogo cercano y que cada sanjuanino y sanjuanina pueda tomar decisiones informadas el 26 de octubre”, concluyó.