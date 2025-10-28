Romina Rosas denunció un error en el recuento y aseguró que el PJ ganó en Caucete

Las elecciones legislativas en San Juan dejaron un panorama político lleno de sorpresas, con resultados ajustados en varios departamentos. Uno de los casos más resonantes es el de Caucete, donde la intendenta Romina Rosas, candidata por el frente Fuerza San Juan, denunció un error en el recuento de votos y aseguró que el Partido Justicialista (PJ) fue el verdadero ganador en el departamento.

En diálogo con el programa Demasiada Información por Radio Light, Rosas explicó: “Hemos ganado. Además, ya encontramos el error. Hay un certificado del Correo que no contabiliza los votos nuestros en una mesa, contabiliza los votos de los otros frentes, pero no los nuestros. Con esos votos estamos ganando”.

Según detalló, la irregularidad se habría producido en la mesa 1673, donde los sufragios de Fuerza San Juan no fueron correctamente incorporados al acta general. “Ha sido una elección apretada, por supuesto, pero estamos ganando en el departamento contra todo y contra todos”, agregó.

El escenario en Caucete fue particularmente parejo, con una competencia voto a voto entre los principales frentes. Sin embargo, la jefa comunal confía en que el escrutinio definitivo confirmará su triunfo, atribuyendo la diferencia provisional a un error administrativo.

Más allá del resultado local, Rosas aprovechó para reflexionar sobre el desempeño del Partido Justicialista en la provincia. Destacó el trabajo territorial de los intendentes y la capacidad de reorganización del espacio en un contexto político adverso. “El camino es este: trabajar junto a la fuerza territorial de los intendentes. Todos han hecho un enorme esfuerzo en una elección muy difícil, sin ser gobierno y con todo en contra”, expresó.

Según los datos provisorios oficiales de los resultados de las elecciones legislativas 2025, Caucete ya tendría el 100% de mesas escrutadas.

Los números del sitio arrojan que Por San Juan, la fuerza del oficialismo por la que el vicegobernador Fabián Martín ocupó el primer término de candidatos a diputados, habría obtenido el primer lugar con una mínima diferencia de 8 votos con respecto al frente peronista de Fuerza San Juan.