En un contexto de efervescencia política de cara a las elecciones legislativas de 2025, Romina Rosas, candidata a diputada nacional por el frente Fuerza San Juan, conversó con el periodista Ariel Rodríguez de Caucete para delinear la postura de su espacio.

Rosas expresó su entusiasmo por formar parte de la lista de candidatos, destacando el honor que representa integrar un grupo que "está sintiendo lo difícil de esta situación que estamos atravesando a nivel económico en general". La actual intendenta de Caucete fue contundente al manifestar que Fuerza San Juan mantiene una posición contraria a las políticas del Gobierno Nacional, las cuales, a su juicio, están generando una "crisis muy profunda en cada una de las familias sanjuaninas en lo económico y lo social".

La candidata hizo hincapié en la necesidad de un Estado más presente, una visión que, según sus palabras, no se está aplicando en la actualidad. "Nosotros consideramos que el Estado debe estar mucho más presente en varios ámbitos y que eso no se está dando", afirmó.

La prioridad: las propuestas

La intendenta de Caucete adelantó que el frente se encuentra trabajando en la elaboración de sus propuestas, las cuales estarán centradas en las preocupaciones de la sociedad sanjuanina. En este sentido, enfatizó la importancia de defender desde el Congreso los recursos que "necesariamente la provincia debe tener para que también puedan disponer los municipios".

En materia de minería, Rosas subrayó que es crucial proteger a los productores locales mediante la sanción de leyes que garanticen su estabilidad. Además, señaló que las problemáticas de los sanjuaninos deben abordarse con una mirada "mucho más inclusiva, con la gente adentro y no ajustando", sino "incluyéndolos en las medidas que se puedan ir tomando".

Candidaturas testimoniales

La intendenta de Caucete fue consultada sobre su situación personal, dejando en claro su desacuerdo con las candidaturas testimoniales. Rosas afirmó que, si la ciudadanía la elige, es para desempeñar un cargo específico. "Si la gente nos elige, nos elige para desempeñar determinado cargo... Yo estoy como intendenta y me postulo a tal cosa, y si se da de esa manera, seguramente será el presidente del Concejo el que tendrá que asumir en mi lugar, a partir de ese momento", sentenció.

La candidata concluyó su intervención reafirmando que el frente Fuerza San Juan tiene una postura clara al respecto: "Creo profundamente que las elecciones de la ciudadanía tienen que respetarse, así que esa es la postura que el frente tiene ante esta situación".