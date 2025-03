Durante la tercera sesión extraordinaria hubo un cruce entre los distintos bloques por un proyecto que se trató sobre tablas, de repudio a la represión en el Congreso en la marcha de jubilados. Con idas y vueltas, picoteos y chicanas, la Legislatura provincial se hizo eco. Uno de los que estuvo más activo en lo discursivo, fue el bloquista Luis Rueda, que un día después del recinto dijo en Canal 13 que ‘algunos van a las marchas para sacarse las fotos nada más’.

En ‘Jorge por la mañana’, que se emite por la pantalla de Canal 13, de lunes a viernes de 9 a 11hs, el diputado y presidente del Bloque Bloquista, Luis Rueda, apuntó contra los diputados opositores que estuvieron encendidos en el discurso en el hemiciclo legislativo.

‘Se nota el clima electoral y se empieza a mezclar lo institucional y lo político. Ayer hubo una sesión para tratar el tema de la emergencia y después hubo entredichos entre bloques pero es parte de la política. Cuando se sale de algunas cuestiones y empiezan las chicanas, pasan las subidas de tono’, dijo Rueda.

Explicó que ‘ayer hubo un pedido de repudio por el Bloque Justicialista, los otros bloques no teníamos conocimiento de ese proyecto. Yo pedí que se informara qué se va a manifestar’ y agregó que ‘no es que no estemos de acuerdo, sino que es bueno informarse para que cada uno pueda hacer su aporte. Y hubo un diputado que salió a cruzar que nosotros no acompañábamos el reclamo de los jubilados’.

Pues, el bloquista contraatacó y dijo que ‘algunos van a las marchas para sacarse las fotos nada más, pero el reclamo cada uno tiene que hacerlo desde sus lugares’.

La sesión ocasionó pases de facturas y palabras lanzadas directamente a legisladores, sin la necesidad de realizar tiros por elevación, lo que ocasionó un clima tenso, plasmado el recinto.