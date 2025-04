Luis Rueda pasó por Mira quien Habla y habló del proyecto de Reforma del Código Electoral que propone el Bloquismo. Destacando especialmente el diputado que uno de esos puntos es plantear la obligatoriedad del debate de candidatos a Gobernador.

El legislador provincial apuntó a que de los cuatro proyectos que están en juego y serán analizados en comisión, acuerden para cerrar en uno. "La idea es ponernos de acuerdo porque a todos los partidos esto será la herramienta que nos va a permitir votar en 2027", precisó el presidente del Bloquismo.

Otro de los puntos que propone su reforma es la implementación de la Boleta Única, además de que las candidaturas se resuelvan o por internas partidarias u órganos legislativos de cada partido.

De cara a las elecciones de medio término de este año, el bloquista aseguró que están en condiciones de llevar candidatos propios, sin embargo, desean respetar el carácter que tiene el partido desde hacen varios años, de ser frentista. "Nosotros hemos puestos sobre las cuestiones políticas partidarias a San Juan", destacó.

Luego Rueda deslizó la seria posibilidad de jugar con Producción y Trabajo. "Si el oficialismo tiene un proyecto para San Juan y nos propone algo como partido lo vamos a escuchar como partido", expresó. Incluso confesó que están escuchando a otras fuerzas nacionales.

Sobre aliarse a un partido nacional, Rueda explicó que el problema es que tanto el Justicialismo liderado por Cristina Fernández de Kirchner, como La Libertad Avanza, se basan a una realidad muy distinta a la que vive la sociedad sanjuanina.

El ex mano derecho de Sergio Uñac señaló que mientras que San Juan es una provincia ordenada, que apuesta a la producción, al sector privado, el panorama nacional no apunta en esa dirección. Ante esta diferencia, Rueda planteó reforzar lo local. "Los sanjuaninos quieren que les resolvamos las cuestiones de acá, no les importa la discusión nacional", aseguró.

Por último, el diputado bloquista criticó el papel del Justicialismo como oposición, asegurando que solo está poniéndole palos en la rueda al oficialismo. “No te opongas a todo lo que dice el Gobierno porque si, propone algo mejor”