De acuerdo con cifras oficiales de la Cámara Nacional Electoral (CNE), en las elecciones legislativas del 26 de octubre estarán habilitados para votar 1.139.315 jóvenes de 16 y 17 años en todo el país, lo que equivale al 3,16% del padrón nacional, compuesto por 35.987.634 electores.

En ese contexto, San Juan se ubica como la quinta provincia con mayor proporción de votantes jóvenes en relación con su población electoral total. En la provincia hay 620.823 personas habilitadas para sufragar, y de ellas, alrededor del 3,5% (unos 21.700 jóvenes de 16 y 17 años) podrán emitir su voto este domingo.

El distrito con mayor cantidad de electores jóvenes es la provincia de Buenos Aires, con 435.329, seguida por Córdoba (93 mil), Santa Fe (82 mil) y Ciudad de Buenos Aires (58 mil).

En el otro extremo, las provincias con menor número de votantes adolescentes son Tierra del Fuego, con casi 5 mil, La Pampa, con cerca de 9 mil, y Santa Cruz, con 9.420.

Al analizar el porcentaje de jóvenes respecto del total del padrón por jurisdicción, el ranking lo encabeza Misiones, con un 3,8%, seguida por Formosa (3,6%), Salta (3,6%), Jujuy (3,5%) y San Juan, que comparte ese quinto lugar con el mismo 3,5%.

La participación de este grupo etario, incorporado al padrón a partir de la sanción de la Ley de Voto Joven en 2012, viene siendo un factor clave en las últimas elecciones.

Con información de: Ámbito y Chequeado.com