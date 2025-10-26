De los poco más de 620 mil electores que había habilitados para sufragar en la provincia, el 71% de los sanjuaninos fueron a las urnas a votar este domingo 26 de octubre en las elecciones legislativas nacionales. El dato se conoció por medio del juez electoral, Pablo Quiroz, finalizado el acto eleccionario.

En San Juan hubo mayor asistencia de electores a las urnas en comparación con la cantidad de electores que asistieron a nivel nacional. Es que ese número es del 66%, lo que exhibe una baja participación de los argentinos en las elecciones de medio término.

El 71% de San Juan si bien es relativamente bajo respecto a elecciones generales, si se mide con otras ocasiones en las que se eligieron solamente legisladores nacionales, la participación estuvo cerca de ese porcentaje.

Durante las elecciones de 2021, que se desarrollaron en momentos en los que había pandemia, los sanjuaninos en esa ocasión sumaron un 73,5% de asistentes a las urnas.

En horas de la mañana, cuando ya habían pasado más de dos horas desde que se habían habilitado las urnas, la cantidad de personas que había asistido rondaba el 12%, según había dado a conocer la Justicia Electoral. Esto fue un indicio que marcaría la baja participación de sanjuaninos en las elecciones.