Las elecciones legislativas están a la vuelta de la esquina y, en muchos partidos, ya comenzaron a definirse los posibles candidatos, aunque sus nombres se mantienen bajo un fuerte hermetismo. Lo que ahora está en plena disputa son los frentes, donde la pelea por los tres primeros lugares en las listas es una constante.

En este contexto, ya se vislumbran algunos movimientos. Uno de ellos fue el del dirigente bloquista Juan Gabriel Sancassani, quien sorprendió al participar de un encuentro clave en San Juan con referentes de La Libertad Avanza y posibles nuevos aliados.

En una entrevista con Canal 13, Sancassani expresó su postura y aclaró que sigue perteneciendo al Partido Bloquista, aunque no coincide con algunas decisiones de su presidente. Para el dirigente, “el bloquismo debería ir solo, es una decisión que debería ser partidaria y no del presidente”.

A pesar de esa afirmación, reconoció que no está actualmente dentro de la estructura partidaria, aunque siente que aún existe la base necesaria para dar pelea. En ese sentido, subrayó: “Sí me gustaría que el partido vaya solo, aunque lo veo muy difícil.”

Ese distanciamiento lo llevó a mirar hacia otros espacios políticos, como fue el caso del encuentro con La Libertad Avanza. Sobre esto, aclaró: “Participé por una cuestión personal, yo me alejé del bloquismo.” Tal como señaló, hace ya dos años que no participa activamente del partido en el que militó durante gran parte de su vida.

“La verdad que, antes de la interna partidaria del Bloquismo, me reuní con el presidente del partido (Luis Rueda)”, relató. En esa reunión, según mencionó, le comunicó sus perspectivas y dejó en claro que no compartía las metodologías de trabajo, por lo que decidió dar un paso al costado. Durante ese tiempo, se mantuvo alejado de la política, pero fue convocado por un dirigente de La Libertad Avanza, y esa charla habría sido el puntapié para aceptar la invitación al encuentro con militantes y dirigentes del espacio que a nivel nacional encabeza Karina Milei.

“La verdad es que coincidimos en muchos aspectos. Nos hemos puesto en consideración dentro de ese espacio para aportar el granito de arena o la experiencia que uno tiene”, sostuvo el bloquista. Luego añadió: “Hemos coincidido con José Peluc para trabajar juntos y ser una opción en la provincia.”

A pesar de este acercamiento, dejó en claro que sigue afiliado al Partido Bloquista, del que es cuarta generación en su familia. Sin embargo, los desencuentros con la conducción actual lo llevaron a alejarse. “Él (por Milei) dijo que el espacio está abierto para cualquiera que quiera sumarse, y a mí me ha pasado eso. Me han convocado y me he sentido muy cómodo”, reconoció Sancassani.

Por el momento, aclaró que no hay definiciones de candidaturas, pero aseguró que estará donde los dirigentes de La Libertad Avanza lo consideren. “Hoy me estoy sumando a un espacio y me pongo en consideración y a disposición de lo que ellos estimen necesario”, concluyó.