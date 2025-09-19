Tras años de lucha, finalmente este jueves el Senado aprobó un proyecto de alto impacto social: la llamada “Ley Nicolás”, inspirada en el caso de Nicolás Deanna, un joven que falleció en 2017 tras recibir un diagnóstico erróneo.

La madre de Nicolás festejó en el recinto, mientras que en San Juan, Cintia Aboal, otra madre que perdió a su hija Julieta Viñales, la apoyaba y compartía la alegría por este logro. Por estos días están sometiendo a juicio al médico Maximiliano Babsia quien operó de las amígdalas a la joven Julieta quien murió poco después.

Desde el momento en que Julieta murió, Cintia aseguró que Babsía cometió mala praxis y esto le costó la vida a su hija. Ahora, justo cuando se está realizando el juicio por este caso, sancionaron esta ley que busca prevenir la mala praxis.

La historia de Nicolás

La nueva ley tomó su nombre de Nicolás Deanna, un joven de 24 años que falleció en Villa Gessell en 2017, por un mal diagnóstico y tratamiento. En contacto con Canal 13, su madre contó que ella llevó a su hijo al médico por un fuerte dolor de cabeza, le dijeron que era contractura, pero el joven falleció a causa de una meningitis bacteriana.

Sobre la ley

La iniciativa apunta a mejorar la calidad y seguridad de la atención sanitaria. Para lograr el objetivo propone protocolizar los procesos, incorporar de tecnología y jerarquizar el trabajo del personal de salud.

El proyecto tuvo 69 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. El único voto negativo fue de la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero.

La iniciativa tiene como finalidad “asegurar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y las comunidades, a través de la definición de un marco jurídico e institucional que promueva la transformación de las pautas culturales, la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria, la protocolización y jerarquización de los procesos de atención, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas, la disminución de daños evitables y el cuidado del marco de trabajo del equipo de salud”.

La norma que ya tenía media sanción de Diputados desde el año 2023, establece una serie de definiciones, como calidad de la atención sanitaria, seguridad del paciente, gestión de la calidad sanitaria, personas usuarias, coproducción de salud, cultura justa, incidente de seguridad y prevención cuaternaria, entre otras.

En el cierre del debate, la legisladora chubutense explicó: "De esto se trata esta Ley Nicolás, significa que a partir de ahora, con un protocolo de actuación, con un registro de 'eventos centinelas', con una debida protección del cuerpo médico, podemos prevenir errores humanos".