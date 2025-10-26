Se conocieron dos casos en los que fue incumplida la Veda Electoral en San Juan por las eleccionjes legislativas 2025, que se dio en la madrugada de este domingo. Un ocurrió en Rawson y otro se dio en Pocito. En ambos casos, el incumplimiento fue por el consumo de bebidas alcohólicas.

Según informaron las autoridades del operativo de Leyes Especiales, un kiosco en Rawson fue clausurado y se enfrenta a una sanción económica por vender bebidas alcohólicas a pesar de la restricción.

En el caso del casamiento multado en Pocito, si bien los organizadores de la fiesta sí tenían permiso para realizarla, fueron multados tras constatarse que no respetaban la normativa de expendio de alcohol.

La Policía debió intervenir en ambos casos para hacer cumplir las restricciones, que rigen desde el viernes a las 8 horas y finalizan a las 21 horas del domingo, tres horas después del cierre de los comicios. El objetivo de la veda es garantizar el normal desarrollo del proceso electoral.