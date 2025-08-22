San Juan se prepara para estrenar la boleta única el 26 de octubre en las elecciones legislativas, y por ende se realizó el sorteo que determinó el orden en el que aparecerán los frentes políticos en los comicios. La actividad se llevó a cabo en la sede del Juzgado Electoral Federal, con la presencia de los apoderados de los distintos espacios.

Según explicaron desde el Juzgado, este sorteo se realiza para garantizar transparencia y equidad en la distribución de los frentes en la boleta única, un sistema que se implementa por primera vez en la provincia.

Serán nueve los frentes electorales que competirán, ya sea en alianza o en forma individual. El orden definido es el siguiente:

Partido Libertario, con Yolanda Agüero como cabeza de lista. Cruzada Renovadora, liderada por Alfredo Avelín. Hacemos San Juan, que presenta a Emilio Baistrocchi, ex intendente de la Capital, en primer término. Fuerza San Juan, encabezado por Cristian Andino. Evolución Liberal, con Sergio Vallejos al frente. Frente de Izquierda, con Cristian Jurado como primer candidato. Por San Juan, que lleva al vicegobernador Fabián Martín en la primera posición. Ideas de la Libertad, encabezado por Gastón Briozzo. La Libertad Avanza, con Abel Chiconi, vicepresidente del INV, como primer candidato.

Cabe mencionar que cada frente irá con un color particular. Por San Juan usará en naranja, Ideas de la libertad eligió el rosado, Fuerza San Juan el azul y el violeta es el color de La Libertad Avanza.

En caso de Evolución Liberal optó por el negro y el Partido Libertario por el blanco. Quienes fueron con un degrade multicolor fueron de Hacemos. Mientras que la Cruzada Renovadora fueron por un azul con naranja y el Frente de Izquierda harán uso de su tradicional rojo.

El juez electoral a cargo del sorteo destacó: “El orden de la boleta puede influir en la visibilidad de los frentes, pero todos los espacios tienen las mismas oportunidades de comunicación y campaña”.

Con este procedimiento, los sanjuaninos conocerán por primera vez la boleta única, que busca simplificar el voto y garantizar mayor claridad a la hora de elegir representantes legislativos.